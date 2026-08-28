Exclusif: RATP Dev remporte le métro automatique de Copenhague
Metroselskabet a attribué l’exploitation des quatre lignes de métro automatiques de Copenhague au consortium KBH Metro Partner composé de RATP Dev et du singapourien ComfortDelGro.
L’autorité organisatrice, détenue par l’État danois, la ville de Copenhague et la ville de Frederiksberg, prévoit de signer le nouveau contrat en septembre 2026. Estimé à 2,27 milliards d’euros, il porte sur une durée de 12 ans, jusqu’en 2039, avec une option de prolongation de trois ans supplémentaires.
L’actuel contrat, assuré par l’italien ATM, expire le 28 septembre 2027.
L’appel d’offres de Metroselskabet a
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