Vossloh fournira des appareils de voies au réseau ferré suédois
Vossloh a annoncé le 26 juillet, avoir remporté un important contrat-cadre auprès du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en Suède, Trafikverket, pour fournir des appareils de voie préassemblés.
Le montant de ce contrat est d’environ 70 millions d’euros, selon les estimations des volumes de commandes attendus. D’une durée de cinq ans, il commencera en 2027.
La Suède s’est dotée, en avril dernier, d’un plan ambitieux de rénovation de son réseau ferroviaire qui prévoit des investissements d’environ 45 milliards d’euros dans l’infrastructure ferroviaire d’ici à 2037.
Afin de répondre à la demande croissante, Vossloh a inauguré en mai un nouveau site de production en Suède, dans la commune de Sannahed, qui représente l’un des plus importants nœuds ferroviaires du pays. Il est équipé d’une ligne de fabrication automatisée et robotisée qui permettra de tripler la production, par rapport à l’ancien site historique de Vossloh installé dans la ville voisine d’Örebro. Le nouveau site pourra fabriquer jusqu’à 900 aiguillages par an.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau