Velvet obtient sa licence d’entreprise ferroviaire
La première compagnie de train à grande vitesse française indépendante, Velvet, vient de franchir une étape décisive vers le lancement de son activité commerciale, programmé en 2028. Elle vient d’obtenir sa licence d’entreprise ferroviaire, délivrée par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM). Cette autorisation
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau