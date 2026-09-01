Patrice Roques prend la direction de l’immobilier de la RATP
Expert reconnu dans la conduite de projets urbains complexes, la stratégie patrimoniale et la transformation des organisations, Patrice Roques rejoint la RATP en tant que directeur de l’Immobilier. Il sera en charge de définir et de piloter la politique immobilière du groupe : reconversion
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