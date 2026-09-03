Romain Canler rejoint la Fédération des usagers de la bicyclette
Romain Canler vient de prendre ses fonctions de nouveau délégué général de la Fédération française des usagères et des usagers de la bicyclette (FUB. ) Il remplace Vincent Dulong.
Agé de 46 ans, Romain Canler était depuis six ans directeur général de l’Agence du don en nature, association de solidarité et de lutte contre la précarité matérielle (300 entreprises et 1 600 associations partenaires). Avant cela, il avait occupé les postes de délégué
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Publié le 10/07/2026 - Marie-Hélène Poingt
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