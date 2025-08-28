Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Qualité de l’air : Paris dans les clous

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
  • Twitter

lock Qualité de l’air : Paris dans les clous

Publié le 28/08/2025 à 12h31
Périphérique parisien.

La politique menée par Anne Hidalgo pour améliorer l’air dans la capitale commence à payer. L’étude d’Airparif sur les émissions de dioxyde d’azote et de particules, menée de 2012 à 2022, confirme une baisse drastique de la pollution, qui se poursuit ces dernières années. Selon un document diffusé hier par la mairie, les niveaux d’émissions de dioxyde d’azote auxquels sont exposés les Parisiens ont diminué de 40% en moyenne sur dix ans.

La modernisation du parc automobile et la baisse du trafic routier sont les causes principales de ce recul. L’arrivée de véhicules plus récents et donc moins polluants, voire électriques s’illustre par une hausse des kilomètres parcourus par les véhicules de Crit’Air 1. Ils sont passés de 4 à 38% sur la période. Les données de trafic routier entre 2012 et 2022 fournies par la ville de Paris mettent en évidence un autre facteur : le trafic routier a diminué, en moyenne, de 34%

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 484 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Par Sylvie Andreau
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Toute l'actualité transports & mobilités >
EN CONTINU
12h31 Qualité de l’air : Paris dans les clous
27/08 Le collectif « Prolonge mon 9.3 » réclame l’extension des lignes 3 et 9 du métro parisien
27/08 Davantage de trains longs sur le RER A tous les soirs de la semaine
27/08 Blocage du 10 septembre : les syndicats cheminots restent prudents (sauf Sud Rail)
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
11 septembre 2025
Rencontre avec Lionel Gros, directeur général adjoint de TELT (tunnel euralpin Lyon Turin)
30/09 Conférence VRT – Intelligence artificielle et cybersécurité : un double défi pour les transports chevron
16/10 13e Grands Prix de la Région Capitale chevron
Voir l’agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES