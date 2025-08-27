Je me connecte

vrt
vrt
  • Twitter

Le collectif "Prolonge mon 9.3" réclame le prolongement des lignes 3 et 9 du métro parisien

Publié le 27/08/2025 à 14h12
Scénario de prolongement ligne 3 et 9 métro RATP. ©DR

Créé en juin dernier par un vote des élus de l’établissement public Est ensemble qui regroupe plusieurs communes de Seine-Saint-Denis (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville, 440 000 habitants), le collectif « Prolonge mon 9.3 » dénonce un manque de transports en commun sur ce territoire de la petite couronne parisienne. Il demande le prolongement des lignes 9 et 3 du métro en Seine-Saint-Denis.

« 58 % des habitants d’Est Ensemble ne sont pas desservis par des transports en commun structurants – métros et RER (…) C’est le territoire le plus dense de la Métropole après Paris, avec près de 60 000 habitants supplémentaires en 20 ans sur un territoire de seulement 39 km2. Cette dynamique démographique va se poursuivre et d’ici 2040, ce sont près de 500 000 habitants qui vivront sur ce territoire contre 440 000 aujourd’hui« , estime le collectif présidé par Patrick Bessac, maire de Montreuil-sous-Bois.
EN CONTINU
14h12 Le collectif « Prolonge mon 9.3 » réclame le prolongement des lignes 3 et 9 du métro parisien
10h49 Davantage de trains longs sur le RER A tous les soirs de la semaine
6h51 Blocage du 10 septembre : les syndicats cheminots restent prudents (sauf Sud Rail)
6h45 Mise en service du NexGen Acela, cousin américain de l’Avelia d’Alstom
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
11 septembre 2025
Rencontre avec Lionel Gros, directeur général adjoint de TELT (tunnel euralpin Lyon Turin)
30/09 Conférence VRT – Intelligence artificielle et cybersécurité : un double défi pour les transports chevron
16/10 13e Grands Prix de la Région Capitale chevron
Voir l’agenda complet
