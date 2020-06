Le site Bombardier de Crespin totalement opérationnel

Le plus grand site industriel ferroviaire de France est à nouveau en état de livrer les rames Francilien, Regio 2N et Omneo Premium, ainsi que les remorques du RER NG.

Comme annoncé il y a un mois, la production a redémarré sur le site Bombardier de Crespin le 11 mai, à la faveur du déconfinement. Et depuis le 2 juin, les effectifs de production du site nordiste sont « au complet, à l’exception de quelques personnes qui ont des obligations familiales ou médicales, soit un total de 1 715 personnes », précise Bombardier. Toutes les lignes de production de tous les projets sont désormais opérationnelles.

En particulier, un premier train Francilien a pu être livré la dernière semaine de mai et d’autres livraisons de Regio 2N et Omneo Premium doivent suivre courant juin, ainsi que des voitures du futur RER NG, qui partiront chez Alstom.

Bombardier ajoute que ses équipes de service de garantie basées dans les Technicentres sont en poste depuis la semaine du 18 mai et que sur le site de Bruges, rouvert le 14 avril, « la reprise opérationnelle est également terminée et s’est déjà traduite par la livraison de deux voitures de M7 ».

Toutefois, « selon les directives gouvernementales, les équipes non liées à la production continuent le télétravail pour assurer l’ingénierie et la coordination des projets, et les fonctions associées ». Sur le site de production de Crespin, « un dispositif important de protection contre le Covid-19 a été mis en place et un programme de formation a été déployé systématiquement pour que les équipes travaillent en toute sécurité, comprennent les règles d’or et les appliquent à leur poste de travail et pendant les pauses ».

P. L.