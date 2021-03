Faut-il croire à la relance des Trans Europ Express ?

Alors qu’elle assurait la présidence tournante de l’Union européenne, pendant le deuxième semestre 2020, l’Allemagne a présenté aux Etats membres un dossier portant sur un réseau transeuropéen de trains de jour et de nuit à établir d’ici à 2025. Avec un nom qui réunit tradition et modernisme : Trans Europ Express 2.0 – en abrégé TEE 2.0. Pour autant, deux réseaux de trains internationaux européens, l’un classique et l’autre à grande vitesse, existent déjà.

Surprise dans le monde ferroviaire lorsque l’Allemagne présente, en septembre dernier, lors d’une réunion des ministres européens des Transports, un ambitieux projet de relance des dessertes ferroviaires transeuropéennes. Ceci sous l’appellation TEE 2.0, rappelant celle des Trans Europ Express, des trains réservés à une élite, qui avaient vu le jour à la fin des années 1950 et avaient fini par être délaissés au profit de l’avion, de l’automobile et trains plus rapides et plus démocratiques, à commencer par le TGV en France (lire aussi “Grande vitesse et grandes distances”).

L’Allemagne table sur des coopérations entre compagnies historiques pour relancer d’ici à 2025 ce réseau transeuropéen avec des trains de jour et de nuit. Le projet doit pouvoir compter sur l’appui de Bruxelles qui veut faire de 2021 l’année du rail.

Quatre premières lignes envisagées

