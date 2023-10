Grands Prix de la Région Capitale 2023

A un peu moins d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les opérateurs de transport recrutent leurs équipes et s’organisent. Toutes les infrastructures initialement prévues ne seront pas prêtes mais les plans de dessertes renforcés doivent y remédier. Les outils numériques et le développement des mobilités « douces » y aideront aussi, comme les montrent les initiatives lancées ces derniers mois, que nous primons dans le cadre de cette onzième édition des GPRC. Les candidatures soumises au jury ont été particulièrement intéressantes et nombreuses. Elles ont parfois fait l’objet d’une unanimité immédiate, plus souvent donné lieu à des hésitations de la part du jury qui aurait aimé en récompenser plusieurs. Il a finalement décidé de décerner le Prix gestion de projet à deux opérateurs pour leurs démarches engagées en faveur de l’attractivité des emplois. Un enjeu clé dans le contexte de pénurie de conducteurs qui a marqué l’année et alors que la fréquentation des transports publics repart de plus belle. Une fois de plus ces grands prix sont l’occasion de saluer toutes les innovations du secteur. On n’en a jamais eu autant besoin !