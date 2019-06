Spécial UITP – Le modèle suédois

Comme tous les deux ans depuis plus de 130 ans, le Sommet de l’UITP rassemble les professionnels du transport public (entreprises, institutions, associations et organisations) de 80 pays. Après une édition nord-américaine, à Montréal, retour en Europe avec l’édition 2019, qui se tient du 9 au 12 juin à Stockholm, en Suède. L’occasion pour les visiteurs de mieux connaître les spécificités suédoises.

Souvent précurseur. C’est ce qu’on peut dire du plus grand et du plus central des pays nordiques, la Suède, et tout particulièrement de sa capitale, Stockholm, dans le domaine des transports. C’est en effet une des premières villes à avoir appliqué le péage urbain, une mesure plébiscitée par les habitants du centre mais loin de faire l’unanimité ailleurs. Les résultats sont toutefois là : le trafic automobile avec la périphérie a reculé de 25 % depuis que cette mesure a été définitivement introduite le 1er août 2007 après une période d’essai précédant le référendum de 2006.

C’est l’Etat qui, par le biais de l’agence Transportstyrelsen, gère le péage urbain (trängselskatt, c’est-à-dire « taxe d’encombrements »). Cette taxe doit être acquittée par les automobilistes se rendant dans le centre de Stockholm et, depuis peu, empruntant l’autoroute contournant le centre-ville par l’ouest.

Les transports publics sont de leur côté gérés par la région de Stockholm (2,2 millions d’...