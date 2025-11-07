Je me connecte

Le tour du monde des métros automatiques

lock Le tour du monde des métros automatiques

Ligne Pujiang du métro de Shanghai.
SOMMAIRE
  1. Le tour du monde des métros automatiques
  2. Ligne 13 du métro parisien, de « l'enfer » à la sérénité
  3. Les nouveaux champs de bataille des industriels
  4. La Chine, locomotive mondiale et marché fermé
  5. Riyad, vitrine mondiale du métro automatique
  6. « Pour les nouvelles lignes, l'automatisation est devenue une évidence »

Portés par la croissance urbaine et la nécessité d’un développement plus durable, les métros automatiques connaissent une expansion sans précédent. De la Chine au Moyen-Orient, en passant par l’Europe, plus de 60 villes dans le monde exploitent désormais des lignes automatiques, symboles de fiabilité et de modernité.

L’automatisation des réseaux de métro a franchi une nouvelle étape au début de cette décennie. Selon le rapport Global Metro Figures 2024 publié cette année par l’UITP, plus de 60 agglomérations urbaines dans le monde exploitent aujourd’hui au moins une ligne entièrement automatique de niveau GoA4 (données 2023). C’est une progression spectaculaire comparée aux treize villes qui en disposaient en 2000.

La croissance s’est fortement accélérée depuis 2020 : la longueur totale des lignes GoA4 a en effet bondi de 75 % en trois ans pour atteindre 2279 km à la fin de 2023, soit environ 11 % de la longueur mondiale des réseaux de métro.

L’Asie-Pacifique concentre les projets

L’automatisation des métros remonte à 1981 à Kobe au Japon, suivi en 1983 par le VAL de Lille. Mais c’est au cours de la décennie 2013-2023 qu’une accélération sans précédent a été observée, portée par l’Asie-Pacifique (+171 % en termes de longueur de réseau). Cette région est aujourd’hui le véritable centre de gravité des métros automatiques, concentrant 57 % des lignes automatisées mondiales et 67 % de la longueur totale du réseau. La Chine occupe la première place mondiale en termes de kilomètres de réseau automatisé. En 2012, seules 2 % des villes chinoises disposaient d’une ligne GoA4. En 2023, ce chiffre atteint 24 %.

Ligne 4 à Mumbaien Inde.
Ligne 4 à Mumbai
en Inde.© Alstom SA 2025 – Advanced & Creative Design | Mumbai L4 Metropolis (TM)

« Le nombre de kilomètres traduit l'implication des gouvernements mais cela ne reflète pas automatiquement une part de marché accessible pour les industriels », nuance François Destribois, CEO de Hitachi Rail Systems France. Pour l'industrie européenne, de nouvelles opportunités se présentent heureusement sur d'autres marchés Asie-Pacifique, comme le marché indien, avec des projets majeurs comme le Mumbai Metro Link 4 ou Chennai. « Les dimensions des nouvelles lignes sont plus impor

Grégoire Hamon
Par Grégoire Hamon
