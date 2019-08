Alstom fournira 13 rames à Hello Paris pour CDG Express

Comme prévu, c’est Alstom qui fournira au groupement Hello Paris, chargé de l’exploitation de CDG Express, son matériel roulant issu de la gamme Coradia Polyvalent. Au nombre de 13, ces nouvelles rames seront dédiées à la navette aéroportuaire entre Paris et Roissy, notamment au niveau des aménagements intérieurs et de l’information à bord. Six des 13 sites Alstom en France participent au projet, au premier rang desquels Reichshoffen pour la conception et l’assemblage.