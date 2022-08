Dernière ligne droite pour la cession d’Akiem

La SNCF et DWS ont annoncé le 1er août être entrés en négociations exclusives avec le canadien CDPQ en vue de la cession de leur filiale Akiem. Celle-ci emploie 250 salariés et dispose d’une flotte de plus de 600 locomotives et 46 trains de passagers. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros en 2021.

Selon Les Echos du 24 juillet, les deux actionnaires ont reçu des offres comprises entre 2,5 et 3 milliards d’euros de la part des candidats au rachat de cette société spécialiste de la location de locomotives de fret en France et en Europe. La SNCF, détenant Akiem à parité avec le gérant d’actifs DWS, devrait recevoir la moitié de la somme.