La concertation autour de l’avant-gare de Saint-Lazare s’achève

SNCF Réseau a lancé le 21 mai et jusqu’au 8 juillet une concertation sur un projet d’optimisation de l’avant-gare de Paris Saint-Lazare. Il s’agit d’informer et de recueillir les avis sur la création d’un pont ferroviaire appelé saut-de-mouton. Ce pont serait implanté à proximité de la gare de Clichy-Levallois où se trouve également un centre de maintenance SNCF des trains normands. La gare Saint-Lazare, deuxième de France en termes de trafic (près de 103 millions de voyageurs en 2022 et plus de 1500 trains quotidiens) présente une configuration complexe : elle oblige les trains normands à couper plusieurs voies, grâce à des aiguillages, et à se mêler aux trains franciliens pour rejoindre les quais longs qui leur sont affectés (et qui sont décalés par rapport aux voies par lesquelles ils arrivent). Le projet consiste à séparer les trains normands et les trains franciliens de la branche nord de la ligne J. L’objectif est d’améliorer la régularité et de permettre le développement du trafic sur l’axe Paris-Normandie. L’enquête publique pourrait démarrer au second semestre 2027, les travaux commencer fin 2028 et la mise en service fin 2032. Le coût est estimé entre 220 et 250 millions d’euros.