L’Assemblée nationale perd deux de ses meilleurs connaisseurs des transports

Deg à droite: Jean-Marc Zulesi et David Valence, ex-députés Ensemble.

Ils étaient considérés comme faisant partie des élus connaissant le mieux le secteur des transports : Jean-Marc Zulesi (Ensemble) a perdu son siège dans la 8e circonscription des Bouches du Rhône à l’issue du second tour des élections législatives face au RN Romain Tonussi qui l’emporte de justesse avec 50,24 % des voix. C’est aussi le cas du député sortant David Valence (Ensemble) qui échoue dans la 2e circonscription des Vosges face au RN Gaëtan Dussausaye (52,77 % des suffrages).

Le premier, député depuis 2017, était président de la commission du Développement durable depuis juin 2022. Il a été notamment rapporteur du volet innovation de la loi d’orientation des mobilités (LOM), rapporteur du volet transport de la loi Climat-Résilience ou encore auteur d’un rapport sur les mobilités actives. Plus récemment, il a été à l’origine de la proposition de loi sur les services express métropolitains, un sujet qui lui tenait particulièrement à coeur.

De son côté David Valence, ancien maire de Saint-Dié-des-Vosges entre 2014 et 2022, également président de la commission Transports, mobilités et infrastructures de la région Grand Est, a été président du conseil d’orientation des infrastructures.

Enfin, parmi d’autres éliminations symboliques, citons Clément Beaune, l’ancien ministre des Transports, battu à Paris face à Emmanuel Grégoire qui l’emporte dès le premier tour sous la bannière Nouveau Front Populaire. Ou Laurianne Rossi, qui a travaillé à partir de 2016 à SNCF Réseau jusqu’à son élection en 2017 à l’Assemblée nationale (elle a travaillé sur la réforme ferroviaire en 2018), puis après avoir échoué à se faire ré-élire en 2022 a réintégré la SNCF en tant que conseillère de Jean-Pierre Farandou et a ensuite rejoint le cabinet de Gabriel Attal : l’ancienne conseillère s’incline devant Aurélien Saintoul (NFP), vainqueur dès le premier tour. Enfin, Bruno Millienne (MoDem), qui avait mené en 2022 une « mission flash » sur les Zones à faibles émissions, s’était désisté à l’issue du premier tour pour faire face au RN dans les Yvelines.

En revanche, l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne (qui a également été PDG de la RATP et ministre des Transports) remporte son duel face au RN Nicolas Calbrix dans la 6e circonscription du Calvados. Notons aussi l’arrivée, au Palais Bourbon, d’un nouveau venu issu de la SNCF : le cégétiste Béranger Cernon élu sous l’étiquette NFP bat dans la 8e circonscription de l’Essonne Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et François Durovray, président LR de ce département depuis 2015 (et grand promoteur des cars express).