La DB choisie pour exploiter les trains à grande vitesse en Egypte

Le gouvernement égyptien a attribué, à la Deutsche Bahn, l’exploitation pendant 15 ans du futur réseau de 2 000 km de lignes à grande vitesse du pays. Le contrat entre l’Égypte et la DB a été signé dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le climat. DB International Operations (DB IO), filiale de la DB, assurera l’exploitation du « sixième plus grand réseau à grande vitesse au monde ».

Rappelons qu’un consortium autour de Siemens Mobility construit l’infrastructure et fournira le matériel roulant pour les voyageurs, ainsi que les locomotives fret.

Dite « canal de Suez ferroviaire », la première ligne du futur réseau doit relier les régions métropolitaines d’Alexandrie, du Caire et de la Nouvelle capitale administrative dès 2025. Deux autres lignes, qui desserviront 60 gares proximité de 90 % de la population égyptienne, relieront le Caire à Abou Simbel, via Louxor et Assouan, ainsi qu’à Hurghada, sur la mer Rouge.

P. L.