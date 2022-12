La gare de Nantes poursuit sa mue

Conçue par Nantes Métropole Aménagement avec les urbanistes-paysagistes de l’atelier Ruelle, le parvis sud de la gare propose des bancs et des tables circulaires, et représente un point de jonction où se rejoignent bus, chronobus, busway, vélos, piétons, voiture individuelle, taxi… Plus précisément, il s’agit des chronobus C2 et C3, de la ligne 54 ainsi que du busway ligne 5 dont les nouveaux véhicules seront mis en service début 2023.