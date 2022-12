Le loueur ferroviaire Akiem définitivement vendu

SNCF, DWS et la CDPQ ont annoncé le 9 décembre avoir conclu la transaction aux termes de laquelle la CPDQ a acquis l’ensemble du capital du groupe Akiem, auprès du groupe SNCF et de DWS. La SNCF, détenant Akiem à parité avec le gérant d’actifs DWS, doit recevoir la moitié du montant de la vente qui n’est pas précisé.

« Avec un chiffre d’affaires de près de 220 M€, un EBITDA de l’ordre de 150 M€ en 2021, une flotte de plus de 600 locomotives, 46 trains de passagers et environ 250 employés, le groupe Akiem est le leader des services de location et de maintenance de locomotives en Europe« , rappellent dans un communiqué commun les signataires de l’accord.

Laurent Trevisani, le directeur général délégué Stratégie et Finances de la SNCF cité dans le communiqué, explique que cette cession va permettre au groupe de « participer au financement de nos activités ferroviaires et de nos deux actifs stratégiques, Keolis et Geodis, relais de croissance du Groupe. Elle contribue en outre à hauteur de 0,8 milliard d’euros au désendettement du Groupe au titre des produits de cession ».