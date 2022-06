La ligne B du métro de Lyon passe intégralement à l’automatique

Presque quatre semaines après les premières circulations dominicales de quatre nouvelles rames MPL16 sur pneus et sans conducteur, la ligne B du métro de Lyon est passée au mode automatique intégral le 25 juin, en présence de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, et de Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France. Ouverte il y a 44 ans, la ligne B est désormais entièrement exploitée au moyen des nouvelles rames produites par Alstom, qui seront au nombre de 36 fin 2023, lorsque le prolongement vers l’Hôpital Lyon Sud (Saint-Genis-Laval) sera mise en service. La ligne B, qui compte actuellement 10 stations sur 7,7 km, s’enrichira alors de 2 arrêts, sur 2,5 km, et sera exploitée au moyen de 30 rames en heure de pointe. Quant aux rames MPL75 jusqu’à présent en service sur la ligne B, elles iront renforcer le parc de la ligne A.

A l’occasion, le président d’Alstom France a précisé qua six sites en France « ont mis en œuvre leur savoir-faire pour concevoir, fabriquer et déployer le système de pilotage automatique et les nouvelles rames de la ligne B du métro de Lyon ». En l’occurrence Valenciennes pour la conception, l’aménagement intérieur, l’assemblage, les essais et la validation des rames, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour la chaîne de traction, Villeurbanne pour l’électronique embarquée, l’information voyageurs, les équipements de signalisation et le maintien en condition opérationnelle des automatismes, ainsi que Saint-Ouen pour la coordination du design et le développement du système de signalisation Urbalis 400. « Cette fierté est plus que partagée par les près de 1 000 salariés qui travaillent sur notre site de Villeurbanne et qui auront donc l’opportunité d’emprunter le nouveau système de métro qu’ils ont contribué à développer et à déployer », a ajouté le président d’Alstom France. Sur la ligne B, Alstom a adapté sa solution Urbalis 400 aux spécificités du réseau lyonnais, pour réduire l’intervalle entre rames successives « de 3 min 11 s en heure de pointe à 2 min 20 s ».

Côté matériel roulant, les nouvelles rames MPL16 (Métro Pneus Lyon 2016) mises en service sur la ligne B sont composées de deux voitures avec intercirculation, qui peuvent accueillir plus de 300 voyageurs au total sur une longueur de 36 m. Ces rames, qui peuvent circuler en unités doubles de 72 m, « ont été conçues pour améliorer l’expérience voyageurs mais aussi pour concilier performance, sobriété énergétique et facilité d’entretien, afin de maîtriser les coûts tout au long de leur cycle de vie ». Basées sur la plateforme Metropolis, les rames MPL16 sont éco-conçues et recyclables à 96 %, selon Alstom. Elles sont dotées d’un freinage 100 % électrique censé récupérer l’énergie et de la réinjecter sous forme d’électricité dans le réseau, tout en limitant les particules fines émises par les organes du frein mécanique. « L’association des différentes innovations vertes permet de réduire significativement la consommation d’énergie par rapport aux anciennes rames ». Côté aménagement, elles se caractérisent par leurs larges baies vitrées, un système de ventilation réfrigérée, un éclairage LED « doux et sécurisant », des sièges en velours « confortables » et des écrans d’information voyageurs. L’accessibilité aux voitures et la fluidité à leur bord ont fait l’objet de soins particuliers : vastes zones d’accueil avec emplacements pour les personnes à mobilité réduite, larges couloirs de circulation et larges portes, plancher accessible de plain pied et intercirculation « ouverte ».