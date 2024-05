La livraison des rames Oxygène retardée

Le constructeur CAF a annoncé fin avril, que les 28 rames Oxygène destinées à remplacer les intercités des lignes Paris – Clermont et Paris – Limoges – Toulouse seraient livrées avec un an de retard. Cette livraison, initialement prévue entre l’automne 2025 et fin 2026, s’échelonnera finalement jusqu’en 2027.

Toutefois, un premier train sera livré dès cette année pour une prise en main par les conducteurs SNCF. « Les quantités sont en cours de discussion avec la SNCF », a expliqué Alain Picard, directeur de la filiale française du fabricant d’origine espagnol au quotidien La Montagne et à l’ AFP . Il explique ce retard par « des éléments externes de début de projet en 2020 puis de difficultés techniques rencontrées en février 2024 pendant les essais ».

« Cette annonce sonne comme une humiliation de plus faite aux Auvergnats », a réagi Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Une fois encore, la SNCF et l’État sont incapables de tenir leurs engagements. […] Nous demandons aujourd’hui, au ministre des Transports, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux Auvergnats des conditions dignes de transport dans les délais que le Gouvernement a lui-même annoncé », oubliant que les retards de livraisons sont dus au constructeur…