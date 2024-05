Sateba rachète le belge De Bonte Group pour atteindre une taille critique

Le groupe Sateba a annoncé le 26 avril l’acquisition des activités de traverses en béton du belge De Bonte Group. Cette société belge a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros et a produit plus de 500.000 traverses en 2023 sur quatre sites, deux en Belgique et deux en France, qui emploient plus de 80 personnes.

Après avoir acheté l’année dernière la société française Vaperail, cette nouvelle acquisition doit donner une taille critique à Sateba, spécialiste de la conception et de la fabrication de traverses de chemin de fer en béton et plus largement d’infrastructures pour le transport ferroviaire. Il s’agit, explique la société, « de renforcer ses capacités de R&D et à continuer à accroître son offre de produits et services pour ses principaux donneurs d’ordre« . Le groupe affiche un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros avec un millier de salariés intervenant dans neuf pays.