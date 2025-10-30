Je me connecte

La RATP équipe toutes les rames du RER A de freins moins pol...

lock La RATP équipe toutes les rames du RER A de freins moins polluants

Publié le 30/10/2025 à 14h57
Eric Lohier, responsable technique de l’unité ingénierie et projets de matériels roulants ferroviaires de la RATP, lors de l’installation des dernières garnitures de freins moins émissives, à l’AMT de la RATP à Sucy-en-Brie. © Y. G.

C’est une étape importante dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les stations de métro et les gares du RER de la RATP : le 10 octobre, les agents de la maintenance ont installé les dernières garnitures de freins moins émettrices de particules sur les trains du RER A, dans le principal atelier dédié au matériel ferré de la RATP, à Sucy-en-Brie. Jean Castex, alors PDG du groupe RATP, était présent au côté de Valérie Pécresse, présidente de région et d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

Pour tenter de réduire les émissions de particules à la source, la RATP a testé, à partir d’octobre 2020, des garnitures de freins moins polluantes, développées sous le nom de Green Friction par l’équipementier Wabtec. Après différents essais de composition, d’abord sur banc, dans différentes conditions (forte température due à des freinages intenses, froid, pluie… ), puis sur le matériel (sur dix rames MI09), ces nouvelles garnitures ont été installées sur les 182 trains dédiés à la ligne A (80 garnitures à changer par train) au gré des entretiens pro

Par Yann Goubin
NOS PARTENAIRES