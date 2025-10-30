1er novembre: les premières lignes de bus de la RATP basculent dans le monde de la concurrence
Keolis s’apprête à lancer ses premiers bus sur des lignes qui étaient exploitées jusqu’à présent par la RATP. La bascule se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C’est le résultat de l’ouverture à la concurrence mis en œuvre par Ile-de-France Mobilités sur le réseau des bus de la RATP. Après appels d’offres, l’autorité organisatrice des transports franciliens avait attribué en novembre 2024 le contrat des lignes « Marne et Brie » à Keolis. Un an plus tard, la filiale transport urbain et interurbain de la SNCF prend donc les commandes de ces 42 lignes de la petite couronne, à l’Est de l’Ile-de-Franc
L'article complet ( 318 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 07/05/2025 - Marie-Hélène Poingt