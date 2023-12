Le groupe ERI change de dimension en rachetant Avenel

Belle opération réalisée l’année de ses 100 ans : le groupe ERI, situé dans le Val-de-Marne, et spécialiste de la rénovation d’immeubles et de caténaires, a fait l’acquisition mi-décembre des activités bâtiment et services urbains, industrie et transport ferroviaire du groupe normand Avenel. « Déjà très actif dans le ferroviaire multimodal avec ERI et Catelia (études et travaux caténaire), le groupe complète son offre de mobilité décarbonée avec l’activité de câblage et de génie civil de la signalisation d’Avenel. Le groupe ERI constitue ainsi un pôle de transport ferroviaire de référence à l’échelle nationale » , explique-t-il dans un communiqué. Pour son président François Lhoutellier, « cette acquisition transformante représente pour nous un changement d’échelle, à la fois par sa taille et par l’extension géographique qu’elle occasionne« .

Le nouvel ensemble cible particulièrement deux régions, l ’ Ile-de-France et la Normandie, dont sont issues les deux entreprises. A l’issue de cette opération, le groupe ERI dépasse les 220 millions d’euros de chiffre d’affaires et voit ses effectifs passer de 1000 à 1200 collaborateurs