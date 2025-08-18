Le patron de la Deutsche Bahn limogé

Richard Lutz, le patron des chemins de fer allemands, a payé pour les dysfonctionnements qui perturbent quotidiennement la circulation des trains outre-Rhin, très souvent en retard et cible de critiques des usagers : le gouvernement allemand a annoncé le 14 août son limogeage. Le taux de ponctualité des trains a en effet atteint 62,5 % l’année dernière. En 2016, soit un an avant l’arrivée de Richard Lutz à la tête de la Deutsche Bahn, il s’élevait à 79 %.

La compagnie subit toutefois les conséquences d’infrastructures dégradées. Elle avait d’ailleurs prévu dans les prochaines années un gigantesque programme de remise à niveau des infrastructures et d’assainissement de la dette.

Par ailleurs, la compagnie, très endettée, est dans le rouge depuis cinq années consécutives : elle affiche des pertes de 1,8 milliard en 2024.

Richard Lutz, 61 ans, va rester à son poste jusqu’à ce qu’un successeur lui soit trouvé, alors que son mandat courait jusqu’en 2027. Le ministre des Transports, Patrick Schnieder, a annoncé pour le 22 septembre une réforme concernant la DB, entreprise 100 % publique.