Le patron de la Deutsche Bahn limogé

Le patron de la Deutsche Bahn limogé

Publié le 18/08/2025 à 06h50
Richard_Lutz, président du groupe DB ©H-stt

Richard Lutz, le patron des chemins de fer allemands, a payé pour les dysfonctionnements qui perturbent quotidiennement la circulation des trains outre-Rhin, très souvent en retard et cible de critiques des usagers : le gouvernement allemand a annoncé le 14 août son limogeage. Le taux de ponctualité des trains a en effet atteint 62,5 % l’année dernière. En 2016, soit un an avant l’arrivée de Richard Lutz à la tête de la Deutsche Bahn, il s’élevait à 79 %.

La compagnie subit toutefois les conséquences d’infrastructures dégradées. Elle avait d’ailleurs prévu dans les prochaines années un gigantesque programme de remise à niveau des infrastructures et d’assainissement de la dette.

Par ailleurs, la compagnie, très endettée, est dans le rouge depuis cinq années consécutives : elle affiche des pertes de 1,8 milliard en 2024.

Richard Lutz, 61 ans, va rester à son poste jusqu’à ce qu’un successeur lui soit trouvé, alors que son mandat courait jusqu’en 2027. Le ministre des Transports, Patrick Schnieder, a annoncé pour le 22 septembre une réforme concernant la DB, entreprise 100 % publique.

 

 

Le patron de la Deutsche Bahn limogé
Le train royal britannique bientôt sur la voie de garage
Siemens Mobility va équiper le réseau suisse BLS d'un système de contrôle des trains ETCS 2
ETF et Colas Rail vont construire le deuxième tronçon de la ligne Alameda – Melipilla au Chili
Toute l'actualité
