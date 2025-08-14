Le train royal britannique bientôt sur la sortie de voie

Le train de la famille royale britannique devrait être retiré du service à partir de 2026 en raison de ses coûts élevés, a annoncé cet été le trésorier du roi Charles III, mettant fin à une pratique séculaire au titre de réductions des dépenses et de projets de modernisations. La famille aura à sa disposition deux hélicoptères pour se déplacer, a-t-il indiqué.

La reine Victoria (1837-1901) a été la première souveraine britannique à disposer d’un convoi spécialement affrété pour elle. En 2020, le prince William et son épouse Kate ont emprunté le train royal pour effectuer un voyage d’environ 2.000 km au Royaume-Uni pour remercier les travailleurs jugés essentiels durant la pandémie de Covid-19.