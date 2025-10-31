Le premier train de fret s'élance entre Bettembourg et Mouguerre
Lorry Rail a lancé le 15 octobre son premier train depuis le terminal de Bettembourg (Luxembourg) pour rejoindre celui de Mouguerre (64), inauguré en mai par Brittany Ferries.
C’est une nouvelle étape pour VIIA qui poursuit, avec sa filiale Lorry Rail, l’extension de son réseau grâce à une nouvelle ligne sur la façade atlantique. VIIA est l’une des six entités qui composent le groupe Rail Logistics Europe, filiale du groupe SNCF dédiée à la logistique et au transport ferroviaire de marchandises.
Sur l’axe méditerranéen, VIIA-Lorry Rail a ouvert dès 2006
