Damien Stéffan, nouveau directeur médias et relations extérieures de Transdev

Après le départ cet été de Gilles Elmoznino pour Stellantis France où il est devenu directeur de la communication, Transdev a procédé à son remplacement en nommant Damien Stéffan au poste de directeur média et relations extérieures. Il exercera, à partir du 3 novembre, ses missions sous la responsabilité de Kim Beddard-Fontaine, directrice de la communication du groupe, précise l’opérateur de transport public dans un communiqué.

Cet ancien journaliste de l’AFP, titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’un DESS de journalisme à l’IFP, a également travaillé à la communication à la mairie de Paris , puis au cabinet du ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Il rejoint ensuite Total Energies puis Deliveroo France et enfin le Réseau Canopée, un opérateur public sous tutelle du ministère de l’Education nationale. Juste avant d’intégrer le groupe Transdev, il a mené une mission de quatre mois pour Amazon France.