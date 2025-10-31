Je me connecte

vrt
Iveco signe trois accords-cadres pour fournir jusqu'à 4 000 ...

vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
Connexion
Abonnements
Ville, Rail & Transports
  • Twitter

Iveco signe trois accords-cadres pour fournir jusqu'à 4 000 bus et cars "propres" à Île-de-France Mobilités

Publié le 31/10/2025 à 15h14
Un bus Urbanway d'Iveco au GNV de 10 m. © Iveco Bus

Iveco France a annoncé le 30 octobre trois accords-cadres signés avec Ile-de-France Mobilités afin de fournir jusqu'à 4000 bus et cars  d'ici 2032 à l'autorité organisatrices des mobilités. Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre du plan d&r

EN CONTINU
15h53 Qui est Jean Bassères, président par interim de la RATP
15h14 Iveco signe trois accords-cadres pour fournir jusqu'à 4 000 bus et cars « propres » à Île-de-France Mobilités
11h10 Damien Stéffan, nouveau directeur médias et relations extérieures de Transdev
6h40 Le premier train de fret s'élance entre Bettembourg et Mouguerre
Toute l'actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
18 novembre 2025
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025
20/11 Conférence VRT – Métros automatiques 2025 chevron
Voir l'agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
NOS PARTENAIRES