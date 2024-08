Le spécialiste français des traverses Sateba va être racheté par l’allemand Vossloh

Sateba, spécialiste français des traverses pour les voies ferrées avec 1120 salariés, a annoncé fin juillet qu’il allait rejoindre le groupe allemand Vossloh. L’opération doit être finalisée au printemps 2025 après l’obtention de l’autorisation des autorités réglementaires, explique Sateba dans un communiqué. « Elle se concrétisera via la cession de Sateba par le fonds d’investissement Towerbrook Capital Partners, à Vossloh France SAS, filiale du groupe Vossloh AG, pour un montant d’environ 450 millions d’euros« , précise la société.

Sateba coopérait depuis de nombreuses années avec Vossloh spécialiste de l’infrastructure ferroviaire (1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 4000 salariés). La société françaises a récemment acquis Vapérail et des activités ferroviaires du groupe De Bonte, en France et en Belgique. Cette nouvelle transaction « permettra de confirmer son développement en Europe et dans le monde au service de tous les grands opérateurs ferroviaires », affirme-t-elle.