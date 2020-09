Le TER Occitanie booste sa fréquentation

La fréquentation des TER a bondi de 10% en Occitanie cet été par rapport à l’été précédent, malgré une ligne fermée pour travaux, alors que celle des autres régions chutait de 20 à 25% en raison de la crise du Covid. Le pari d’une offre tarifaire à petits prix : 1,17 millions de billets à 1€ ont été achetés sur la période, dont 63% par les jeunes. « L’Occitanie a été la plus ambitieuse des régions françaises, dans un contexte sanitaire compliqué, et cette dynamique fait de juillet et août des mois avec une fréquentation historique, se réjouit Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie. Ce succès nous oblige à continuer».

