Les Pays de la Loire et la SNCF signent une nouvelle convention TER pour dix ans

Après de « longues négociations » selon les deux parties, la SNCF et la région Pays de la Loire ont signé le 13 juin la nouvelle convention TER qui va les lier sur la période 2022-2031. Ce contrat prévoit une augmentation de près de 11 % des trains d’ici 2023 ainsi qu’une amélioration des conditions d’indemnisation en cas de suppression de circulations, y compris pour les voyageurs occasionnels, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

Les engagements de la SNCF envers la région sont plus importants. Ainsi, la région a obtenu de la SNCF une baisse de 10 % de ses coûts. Le mécanisme mis en place sera plus « protecteur » pour la région qui bénéficiera d’une contrepartie financière en cas de non réalisation du plan de transport prévu.

