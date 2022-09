L’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise s’ouvre de nouveau au trafic

Et de trois ! La dernière branche de l’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise, vers Arras, en travaux depuis un an, a été rouverte le 12 septembre aux circulations ferroviaires. Les deux autres branches vers Étaples à l’ouest et Béthune au nord, avaient été remises en service en avril 2021. Au total, les travaux de l’étoile (qui dénombrait 460 passages de trains par jour en 2018) se sont déroulés sur 130 km de voies.

Comme sur les autres branches, la voie, sur la partie Saint-Pol – Arras a dû être renouvelée. Les rails, les traverses et le ballast ont été changés. Il a fallu également renouveler les passages à niveau, moderniser les ponts ferroviaires et revoir les petits ouvrages hydrauliques qui permettent un bon écoulement des eaux sous les voies. Commencés en août 2021, les travaux se sont terminés un an plus tard. Mais la vitesse des circulations avait été réduite dès 2017, à cause de la vétusté de la voie.

Le montant des travaux entre Saint-Pol et Arras s’élève à 19,9 millions d’euros sur un total de 98,1 millions d’euros, financés au titre du Contrat de plan État-Région 2015-2020 prolongé jusqu’en 2022, dont 71,5 % apportés par la Région, 20 % par l’État et 8,5 % par SNCF Réseau.

Y. G.