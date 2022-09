Premières rames automatiques sur la ligne 4 du métro parisien

Onze ans après la ligne 1, c’est au tour de la ligne 4 du métro parisien de passer progressivement à la conduite automatique, avec quatre premières rames accessibles au public sur les 52 exploitées sur cet axe qui est le deuxième en termes de fréquentation sur le réseau exploité par la RATP. Ce lancement officiel intervient après six ans de travaux de modernisation, les plus visibles ayant été l’installation de façades hautes à portes palières et écrans d’information sur les quais des 29 stations, préalablement rehaussés et renforcés. Parallèlement, le poste de commande centralisée (PCC) de la ligne a été totalement modernisé par Siemens Mobility, qui a également développé le système du type CBTC (Communication based train control) qui permet l’automatisation de la ligne. L’ouverture au public des premières rames sans conducteur a été précédée de trois mois de marches à blanc, réalisées cet été en heures creuses.

