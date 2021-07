L’usine de rails de Hayange et Ascoval changent (encore) de proprétaire

Il y a à peine un an, l’usine de Hayange (Moselle), principal fournisseur de rails de SNCF Réseau, était reprise, avec l’aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), par le groupe britannique Liberty Steel. Mais ce dernier, à peine huit mois après avoir reçu le feu vert du ministère de l’Économie et de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, était déjà à la recherche d’un repreneur, suite à la faillite d’un de ses financeurs, le groupe britannique Greensill, en mars dernier. Après avoir lancé un appel à des acheteurs potentiels en avril, Liberty Steel a conclu un accord de principe avec l’un des trois candidats, le groupe sidérurgique Saarstahl, du Land allemand voisin de Sarre. Les deux autres offres avaient été déposées par ArcelorMittal (déjà candidat à la reprise des deux sites il y a un an) et le groupe italien Beltrame.

...