Plus de TER entre Dinan et Dol-de-Bretagne

Plus de TER entre Dinan et Dol-de-Bretagne

Publié le 21/08/2025 à 14h43
Un TER BreizhGo ©Dinan Agglomération
Le nombre d’arrêts des TER dans les gares de l’axe ferroviaire Dinan – Dol-de-Bretagne va plus que doubler à partir du 1er septembre. Ils vont passer de deux à sept arrêts supplémentaires par jour en semaine dans les quatre gares intermédiaires (La Hisse, Pleudihen, Plerguer et Miniac-Morvan), a annoncé la région Bretagne le 10 juillet.
Cette nouvelle offre permettra d’harmoniser la desserte à huit arrêts au moins dans toutes les haltes, de répartir le flux des déplacements domicile-travail dans les deux sens, de ménager une possibilité d’aller-retour à la mi-journée et de proposer six correspondances dont une avec un TGV.
Cette adaptation de l’offre a été réalisée en concertation avec les élus des intercommunalités et des communes concernées, et de l’Association Ferroviaire Bretagne Nord (AFBN). Elle fait suite de travaux de rénovation effectués en 2021 pour 24,2 millions d’euros, financés par l’État, la région, le département des Côtes d’Armor, Dinan Agglomération et SNCF Réseau.
Des allongements de temps de parcours de quelques minutes sont, toutefois à prévoir entre septembre 2025 à avril 2026, à cause de travaux effectués pendant cette période sur l’axe Rennes – Saint-Malo. Les horaires définitifs entreront en vigueur à partir du 28 avril 2026.
