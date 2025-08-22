RATP Cap Ile-de-France prend la main sur les bus du Grand Paris Seine Ouest
RATP Cap Ile-de-France va exploiter à partir du 1er septembre, via son offre Origami, l’ensemble du réseau de bus de l’Etablissement public Grand Paris Seine Ouest (GPSO) qui rassemble huit communes (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray). Le contrat s’étend sur neuf ans.
Ce réseau de six lignes locales de bus était jusqu’alors attribué à trois opérateurs différents, dont la RATP. GPSO a décidé d’unifier et d’en centraliser la gestion en ne retenant plus désormais qu’un seul exploitant.
Publié le 12/05/2025 - Valérie Chrzavzez