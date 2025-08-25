John Killeen prend les commandes des trains de Boston
John Killeen coiffe la casquette, à partir du 1er septembre, de directeur général de Keolis Commuter Services à Boston. Cet ingénieur mécanicien, titulaire d’un master de sciences en ingénierie des systèmes ferroviaires, succède à Abdellah Chajai nommé directeur exécutif marketing, innovation, développement durable du groupe Keolis (lire aussi page XX).
Au cours de sa carrière, John Killeen a conduit la transformation de plusieurs réseaux et notamment dirigé la mise en service de nouveaux matériels roulants pour Go-Via Thameslink Railway et Southern Railway au Royaume-Uni, précise l’opérateur français de transport public.
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER
