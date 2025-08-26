Siemens Mobility remporte le contrat pour automatiser la ligne 13
Selon nos informations, Siemens Mobility a été choisi par la RATP pour automatiser la ligne 13 du métro parisien. L’industriel fournira le système d’automatisation de l’exploitation des trains avec un CBTC GoA4 de dernière génération déjà mis en place sur les lignes 1, 4 et 14. Ce qui permettra de se passer de conducteur sur la ligne 13 pour laquelle Ile-de-France Mobili
L'article complet ( 196 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER
Publié le 17/06/2025 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 17/06/2025 - Philippe-Enrico Attal