vrt
Siemens Mobility remporte le contrat pour automatiser la lig...

vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
Ville, Rail & Transports
  • Twitter

lock Siemens Mobility remporte le contrat pour automatiser la ligne 13

Publié le 26/08/2025 à 08h44
La ligne 4 du métro parisien est complètement automatisée depuis janvier 2024. @MhP

Selon nos informations, Siemens Mobility a été choisi par la RATP pour automatiser la ligne 13 du métro parisien. L’industriel fournira le système d’automatisation de l’exploitation des trains avec un CBTC GoA4 de dernière génération déjà mis en place sur les lignes 1, 4 et 14. Ce qui permettra de se passer de conducteur sur la ligne 13 pour laquelle Ile-de-France Mobili

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 196 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
EN CONTINU
8h44 Siemens Mobility remporte le contrat pour automatiser la ligne 13
25/08 John Killeen prend les commandes des trains de Boston
22/08 RATP Cap Ile-de-France prend la main sur les bus du Grand Paris Seine Ouest
21/08 Plus de TER entre Dinan et Dol-de-Bretagne
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
11 septembre 2025
Rencontre avec Lionel Gros, directeur général adjoint de TELT (tunnel euralpin Lyon Turin)
30/09 Conférence VRT – Intelligence artificielle et cybersécurité : un double défi pour les transports chevron
16/10 13e Grands Prix de la Région Capitale chevron
Voir l’agenda complet
