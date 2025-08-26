Je me connecte

Fifteen remporte le marché des vélos en gares dans la région...

Fifteen remporte le marché des vélos en gares dans la région Grand Est

Publié le 26/08/2025 à 15h25
Le service de vélos électriques Fifteen sera disponible à partir du 19 septembre à la gare d'Obernai. Avant d'être progressivement déployé dans les 52 gares de la région Grand Est. ©DR

Malgré l’arrêt du plan vélo qui pousse certaines collectivités locales, comme les Pays de la Loire, à mettre leurs projets en stand-by, le loueur de vélos en libre-service Fifteen signe un beau premier semestre 2025 avec une dizaine de nouveaux services.

C’est le cas en région Grand Est, où le conseil régional va progressivement déployer un service de vélos électriques baptisé « vélo Fluo », assuré par Fifteen. Il sera inauguré le 19 septembre à Obernai (Bas-Rhin), et sera disponible à terme dans 52 gares de la région.  Objectif, améliorer l’intermodalité train + vélo, l’un des objectifs du plan vélo 2022-2028 de la région présidée par Franck Leroy.

Les voyageurs pourront bientôt louer un vélo électrique à la descente du train, et le restituer avant de remonter à bord. Le service permet une location maximale de 14 heures consécutives, avec stationnement libre pendant la journée et restitution obligatoire à la gare de départ.

NOS PARTENAIRES