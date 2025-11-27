Je me connecte

Palmarès des mobilités 2025 : les nominés

Palmarès des mobilités 2025 : les nominés

Palmarès des mobilités 2025
SOMMAIRE
  1. Palmarès des mobilités 2025 : les nominés
  2. Intermodalité
  3. Innovation
  4. Mobilité numérique
  5. Mobilité durable / Mobilité douce
  6. Modernisation
  7. Accessibilité
  8. Mixité
  9. Grand prix européen de la mobilité

Malgré un contexte politique compliqué, les collectivités gardent le cap et maintiennent leurs efforts en faveur des transports publics.

Les initiatives retenues par le jury du palmarès des mobilités 2025 en témoignent une fois de plus, que ce soit dans le domaine de l’intermodalité, de l’innovation, de la modernisation, des mobilités douces ou encore de l’accessibilité. Nous présentons dans ce dossier toutes les candidatures en raison de leur intérêt et pour maintenir un certain suspens jusqu’à la remise des prix le 9 décembre à Paris.

Les gagnants seront mis à l’honneur dans notre prochain numéro ainsi que les collectivités qui remporteront les Pass d’or, d’argent, de bronze, le Prix spécial du jury et le Grand Prix européen de la mobilité. Des exemples à suivre.

Le 9 décembre venez assister à la remise des prix, avec comme débat en ouverture « Comment agir face au dérèglement climatique dans la mobilité ? »
inscrivez-vous 

Capture decran 2025 11 27 a 15.25.56

Article suivant
NOS PARTENAIRES