Pour Jean-Pierre Farandou, ce n’est pas la SNCF qui est chère, c’est l’avion qui ne l’est pas assez

Auditionné hier matin devant la Commission du développement durable de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Farandou a été interpelé par un député sur les prix des billets de train trop élevés à ses yeux. Ce n’est pas la SNCF, qui est chère, c’est l’avion qui ne l’est pas assez, a répondu le patron de la SNCF. Et de s’interroger : « Comment des compagnies arrivent-elles à proposer des billets d’avion à 30 euros ? Les Ryanair et d’autres dont on connaît les façons d’agir… C’est cette question qu’il faut poser. »

