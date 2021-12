Accord entre Alstom et Liebherr pour les trains à hydrogène.

Nouvelle collaboration pour Alstom en vue du développement du train à hydrogène : le constructeur signe un accord avec Liebherr – Aerospace & Transportation SAS, filiale de Liebherr basée à Toulouse et spécialisée dans la fabrication de compresseurs adaptés aux piles à combustible. Ce rapprochement, qui n’établit toutefois aucun partenariat ou coentreprise entre les deux entreprises, a pour but d’optimiser les systèmes de piles à combustible à hydrogène, en améliorant leur fiabilité et leur durabilité, tout en augmentant leur puissance massique et volumique, réduisant ainsi le coût de ce type de solution.

Pour Alstom, qui a acquis en avril dernier Helion Hydrogen Power, spécialiste des piles à combustible à forte puissance, cet accord avec Liebherr, « qui a une forte présence en Occitanie », fait suite aux partenariats avec la SNAM (Società nazionale Metanodotti), Plastic Omnium, Hynamics (EDF) et Eversholt.