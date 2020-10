Siemens Energy et Siemens Mobility développent ensemble un train à hydrogène

Une semaine après son introduction en bourse, Siemens Energy AG a signé un protocole d’accord avec Siemens Mobility GmbH (qui reste une filiale de Siemens) pour développer et commercialiser un train à hydrogène destiné « aux clients en Allemagne et en Europe ».

« Avec Siemens Energy, nous pouvons même proposer l’hydrogène sur un modèle “Hydrogen as a service” pendant toute la durée de vie du matériel roulant », a déclaré Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock au sein de Siemens Mobility.

Dans le cadre de cet accord, Siemens Energy propose les systèmes et solutions nécessaires pour la fourniture et la production d’hydrogène « vert », alors que Siemens Mobility se concentre sur la technique ferroviaire, y compris la maintenance des trains et l’équipement des dépôts.

P. L.