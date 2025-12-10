Je me connecte

lock TGV M : SNCF Voyageurs n'aura toujours pas suffisamment de trains pour la saison estivale

Publié le 10/12/2025 à 18h01
TGV M en Gare de Lyon à Paris. @Patrick Laval

De retard en retard… Le TGV M ne sera pas livré à SNCF Voyageurs début 2026 comme l’espérait l’entreprise, mais quelques mois plus tard, peu avant l’été 2026. La mise en service des premiers TGV nouvelle génération sur l’axe Paris-Marseille devrait commencer le 1er juillet, annonce aujourd’hui SNCF Voyageurs.

Toutefois la compagnie ne pourra mettre en service que quatre rames alors que la saison estivale s’ouvrira. Elle rate donc les grands départs d’été et va devoir ronger son frein puisqu’il lui faudra attendre septembre pour disposer de huit rames, un nombre jugé minimal par la direction de SNCF Voyageurs pour commencer à avoir un vrai effet sur le marché.

La direction de l’entreprise espérait en réalité une petite dizaine de rames pour commencer cet été le service sur l’axe Paris-Lyon-Marseille, l’un des plus fréquentés du réseau. Puis neuf rames quelques mois plus tard. SNCF Voyageurs viserait désormais plutôt les grands départs de Noël. Fin 2026, le parc de TGV M détenu par la compagnie atteindra 14 exemplaires. Puis le rythme de livraison devrait atteindre une quinzaine de rames chaque année. En attendant, les équipes planchent d’arrache-pied pour allonger la durée de vie de TGV plus anciens et pouvoir offrir suffisamment de sièges face à la demande.

Trois ans de retard

Rappelons que 115 exemplaires du TGV Avelia ont été commandé

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 746 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
