Une semaine après l’accident, l’enquête se poursuit sur la présence du véhicule d’un convoi exceptionnel, le 7 avril, au passage à niveau de Bully-les-Mines. Elle a causé la mort du conducteur du TGV qui a percuté l’équipement militaire transporté. Le temps de passage aurait été insuffisant face à la taille du véhicule, selon une source proche du chauffeur routier.

Il s’agit d’un engin de franchissement de l’avant, de retour d’un exercice en Belgique qui retournait à Angers, au 6ème régiment de génie. Les gouvernements français et belge ont signé un partenariat en juin 2019 qui prévoit que les deux armées de terre soient inter-opérables, grâce à l’utilisation de ca