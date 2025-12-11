Je me connecte

lock Saemes et Sogaris s'associent pour ouvrir les parkings urbains à la logistique

Publié le 11/12/2025 à 12h37
Parking Real Park

Les concessionnaires de parking s’inquiètent de la réduction de la place de la voiture dans les villes mais voient se développer la logistique urbaine et les livraisons du dernier kilomètre. Le géant du parking Indigo a ainsi annoncé l’été dernier son rapprochement avec la société Corsalis, foncière spécialisée dans la logistique. Son concurrent Saemes entend lui aussi créer dans ses parkings des emplacements dédiés aux colis.

La société d’économie mixte parisienne vient à son tour d’annoncer l’entrée à son capital de Sogaris, foncière de logistique urbaine. Sogaris reprend la participation de la Banque des Territoires qui détenait 9,78% du capital de Saemes. « Ce transfert de nos parts est une façon de permettre l’accélération du développement de la logistique de proximité à Paris en s’appuyant sur les opportunités offertes par les parkings

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 434 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
NOS PARTENAIRES