Boris Johnson s’engage à réaliser la ligne à grande vitesse HS2 jusqu’à Manchester

Même si Boris Johnson a choisi Andrew Gilligan, virulent opposant à la ligne à grande vitesse High Speed 2 (HS2*), comme conseiller transports, le Premier ministre britannique a néanmoins défendu ce projet dans un discours prononcé le 27 juillet au musée des Sciences et de l’Industrie de Manchester. Véritable serpent de mer, cette deuxième LGV doit relier Londres et Birmingham (170 km) puis bifurquer vers Leeds et Manchester au nord de l’Angleterre, avant de gagner l’Ecosse.

Sur Twitter, le conseiller transport, ex-Monsieur vélo lorsque “BoJo” était maire de Londres, avait jugé le projet “désastreux“, qualifiant HS2 Limited (la société établie par le gouvernement britannique) de “mini-dictature”. Le nouvel occupant du 10 Downing Street n’a pas écouté son mentor et choisi en arrière plan une locomotive à vapeur Rocket Stephenson du 19e siècle pour affirmer, devant un parterre de chefs d’entreprise, sa volonté de mener à terme le projet HS2 jusqu’à Manchester, deuxième ville du Royaume-Uni.

Les grands patrons anglais avaient récemment exhorté le Brexiter à aller de l’avant, même si le montant de la ligne à grande vitesse semblait revu à la hausse. Dans un courrier du pdg d’HS2 adressé au ministère des transports et révélé par le Financial Times, la ligne à grande vitesse devrait en effet coûter non plus 55,7 milliards de livres (environ 61 Mds €) mais “70 à 85 milliards de livres” (76 à 93 Mds €).

En dévoilant ses priorités en matière d’investissements dans les régions favorables à une sortie de l’Union européenne, Boris Johnson a défendu l’idée que le Brexit représentait une “énorme opportunité économique“.

*La ligne Hight speed 1 relie depuis 2007 Londres Saint Pancras au tunnel sous la Manche. La High speed 2 devrait relier Londres à Birmingham, puis Manchester, Leeds au nord de l’Angleterre, et l’Ecosse.