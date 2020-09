Jacques Damas prend la direction générale d’Eurostar

© Keolis – C. Garroni Parisi

Après la démission de Mike Cooper, parti fin août à la concurrence (https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/le-directeur-general-deurostar-retourne-chez-arriva/), le conseil d’administration d’Eurostar a nommé son nouveau directeur général : ce sera Jacques Damas, un fin connaisseur du ferroviaire, qui prendra ses fonctions fin septembre.

Entré en 1982 à la SNCF, Jacques Damas a occupé plusieurs postes de dirigeant opérationnel, dont directeur des opérations d’Eurostar de 2000 à 2005. Depuis 2014, il était directeur exécutif chez Keolis, chargé notamment des politiques de sûreté et de sécurité, de l’exploitation et de la maintenance et du développement durable. Il est également administrateur de Thalys depuis 2012.

Il arrive dans un contexte très compliqué pour l’opérateur du train à grande vitesse qui relie l’Europe continentale au Royaume-uni, particulièrement malmené par la crise avec une fréquentation en chute libre (pas loin de 80 %) depuis la crise sanitaire (https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/la-sncf-affiche-un-bilan-estival-meilleur-que-prevu/)

Olivier Fortin sera chargé de restructurer Eurostar malmené par la crise

L’équipe d’Eurostar va également être renforcée avec l’arrivée d’Olivier Fortin, de la Caisse des dépôts et placement du Québec (CDPQ, actionnaire à 30 % de l’opérateur ferroviaire) pour une mission d’une durée d’un an maximum, précise dans un communiqué la SNCF, l’actionnaire majoritaire avec 55 % des parts. Avec le titre de managing director, il sera chargé “des travaux de restructuration de l’entreprise nécessitée par la crise du Covid-19”, précise la SNCF, en ajoutant qu’Olivier Fortin connaît bien l’entreprise car “il a été impliqué dans la gestion de l’investissement de CDPQ dans Eurostar depuis son acquisition, y compris en tant qu’administrateur (2015-2018).